Roma, 13 lug. (Labitalia) - Quest’estate Airbnb porta a dormire sotto il cielo stellato, nel mezzo della natura più incontaminata del Parco Naturale delle Alpi Marittime, l’area protetta più grande del Piemonte. Qui, a 2.400 metri di altitudine, circondati dalle vette e con vista sul Lago delle Portette, si trova la Starsbox, una mini casa completamente sostenibile e realizzata in legno di pino, ispirata agli antichi rifugi dei pastori e disegnata, grazie al suo tetto apribile, proprio per ammirare le stelle. Il progetto guarda al nuovo trend dell’estate 2021, che vede le ricerche degli italiani verso le destinazioni rurali aumentare del 51% nel maggio 2021 rispetto allo stesso periodo nel 2019.

E qui siamo proprio in tema 'rural': infatti, dopo un trekking di quasi 3 ore tra le bellezze del parco, si arriva alla mini casa situata nei pressi del rifugio 'E. Questa', dove l’host Marco Bassino, esperto alpinista, accoglierà gli ospiti tra le sue montagne, con un cestino di benvenuto per recuperare le energie dopo la salita in vetta. Durante il giorno si potrà scegliere tra un’escursione ai laghi alpini o la visita agli antichi fortini presenti nel parco; all'imbrunire si potrà invece dedicarsi all’avvistamento di camosci e stambecchi; ma il momento più indimenticabile dell'esperienza arriverà al calar del sole: aprendo il tetto della Starsbox sarà infatti possibile alzare lo sguardo e ammirare lo spettacolo del cielo stellato, totalmente privo di inquinamento luminoso, tanto da riuscire perfino a vedere la via lattea e le principali costellazioni.

Il soggiorno è prenotabile al link www.airbnb.com/d/starsbox a partire da 150 euro a notte tasse escluse. Gli ospiti dovranno essere in buone condizioni fisiche per affrontare il trekking necessario per raggiungere l’alloggio e dovranno essere pronti a un vero digital detox: a questa altezza i cellulari spesso non prendono, le mail non arrivano, i social network improvvisamente si fanno silenziosi e tutto quello che rimane è la natura. Per i meno avventurosi, sarà comunque possibile provare l’esperienza di una notte sotto le stelle prenotando una delle molte altre Starsbox presenti in tutta Italia sul sito www.airbnb.it/starsbox.