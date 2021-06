Roma, 18 giu. (Labitalia) - "Il mio scopo è quello di fornire gratuitamente strumenti corretti per operare in un mondo volatile come quello delle criptovalute, e aiutare al contempo persone meno fortunate attraverso un'attività in cui credo molto, quella della filantropia. Per questo ho deciso di organizzare un'iniziativa i cui proventi andranno interamente in beneficenza".A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Dario Bonanno, esperto di criptovalute e blockchain e organizzatore dell'evento benefico virtuale The italian cripto summit, che avrà luogo nel weekend del 3 e 4 luglio.

Venti esperti italiani e internazionali in materia di criptovalute si alterneranno in oltre 25 ore di evento gratuito, il cui intero ricavato sarà devoluto all'Airc, la Fondazione per la ricerca sul cancro, e in particolar modo ai bambini affetti da leucemia e linfomi.

"Nel weekend dell'evento - spiega Bonanno - partiremo dalle basi per poi affrontare anche argomenti più tecnici, ad esempio gli exchange, la finanza decentralizzata e la ntf. Organizzare questo evento gratuito, dove gli iscritti potranno acquistare le registrazioni per contribuire alla raccolta fondi, ci sembra un bel segnale per aiutare le persone ad avvicinarsi alle criptovalute facendo al contempo del bene".

Un argomento cruciale, soprattutto alla luce dei dati non confortanti rilevati da Banca d'Italia nel report Measuring the financial literacy of the adult population': mentre nei 36 Paesi dell'Ocse il 62% dei cittadini dispone di un livello di alfabetizzazione finanziaria adeguata, in Italia questa cifra raggiunge appena il 30%.

"Nella scorsa edizione del summit siamo riusciti a raccogliere e dare in beneficenza oltre 5000 euro - conclude l'organizzatore - una cifra che contiamo di superare con l'evento di quest'anno".

Le 25 ore di evento gratuito ospiteranno gli interventi di importanti operatori come Eugenio Benetazzo (Youchain spa), Deborah Martino (Ntf ambassador at namesis), Federico Pecoraro (ceo di Chainblock), Ewald Serafini (Defi chain), Augusto Cerisoli (Bit2Me), Marcello Mari (Singularitydao), Marco Cavicchioli (divulgatore crypto), Andraz Brejc (NFTHours) e molti altri ancora. "The Italian cripto summit è un'ottima occasione per fare del bene e al tempo stesso avvicinarsi a questo mondo spesso mal interpretato e che avrà un peso specifico non indifferente nel nostro futuro", conclude Bonanno.