Viterbo, 11 giu. (Labitalia) - Un volano culturale, di sviluppo produttivo e di marketing territoriale del distretto industriale della ceramica di Civita Castellana (Viterbo), che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli stakeholders operanti nell'area: imprese, amministrazioni pubbliche, istituzioni finanziarie, mondo dell’associazionismo culturale e comparto del turismo. Ha preso il via il progetto 'Wci - Viva ceramica industriale', vincitore del bando L’impresa fa cultura, ideato, realizzato e cofinanziato da Cudriec, agenzia di comunicazione digitale, con fondi Ue Por Fesr, fondi nazionali e della Regione Lazio. La presentazione del nuovo brand e del progetto 'Wci - Viva ceramica industriale' avverrà lunedì 14 giugno alle ore 17 in streaming online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dedicato.

Per la prima volta un’iniziativa culturale vede coinvolti tutti gli attori del distretto industriale della ceramica di Civita Castellana e la ceramica torna ad essere materia 'viva', volano della filiera territoriale, che dal distretto converge nel museo della ceramica Casimiro Marcantoni per diventare patrimonio della comunità . Al centro del disegno ci sono le aziende del distretto industriale della ceramica da bagno di Civita Castellana, che sanno riconoscere e far propri valori, tradizioni e identità culturali del territorio, divenendone ambasciatrici nei mercati in cui operano, facendo crescere il progetto e diventare Wci il brand del territorio della ceramica.

Non solo cultura, tuttavia gli showroom delle aziende aderenti sono già raggiungibili online dall'Italia e da tutto il mondo così da poter promuovere la loro produzione in modo semplice, intuitivo e innovativo, per esempio attraverso le tecnologie digitali della realtà virtuale (Vr-Virtual reality) e aumentata (Ar-Augmented reality). Hanno finora aderito al progetto in veste di partner della rete territoriale: gli otto Comuni del distretto industriale (Civita Castellana, Fabrica di Roma, Nepi, Castel Sant’Elia, Corchiano, Gallese, Faleria, Sant’Oreste), le associazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, le associazioni di categoria Federlazio e Unindustria, la Camera di vommercio di Viterbo.

"Gli obiettivi del progetto Wci - affermano Alessandro Angelelli, Roberto Mancini e Alessio Alessandrini, co-founder di Cudriec - sono diversi. Innanzitutto connettere imprese del distretto, museo della ceramica e territorio in un unico progetto culturale, così da promuovere il turismo culturale e industriale, unendo apprendimento e intrattenimento attraverso l’uso delle tecnologie digitali, dalla realtà virtuale all’aumentata. Vogliamo diffondere il patrimonio materiale, già custodito all’interno del museo, con quello immateriale, raccolto attraverso testimonianze dirette: usi, costumi, lavori e mestieri, divulgare la cultura e la conoscenza della ceramica industriale di Civita Castellana, ma anche far scoprire le imprese del distretto e i loro prodotti, attraverso la visita online degli showroom virtuali".

"Lo scopo - spiegano - è anche quello di migliorare il dialogo a livello nazionale ed internazionale con esperienze museali e di filiera industriale analoghe. A supporto di tutto ciò è stato predisposto un importante piano di comunicazione e marketing che prevede iniziative di marketing digitale, nazionali ed internazionali, attraverso canali social (Facebook, Instagram, YouTube), la realizzazione di eventi online, in diretta streaming, dedicati a imprenditori, designer, architetti, buyer, influencer e l’organizzazione di eventi sul territorio di Civita Castellana".

"E’ anche prevista la partecipazione a fiere e la realizzazione di un magazine annuale in formato e-book e cartaceo, in italiano e in inglese. Infine, fondamentale sarà la digitalizzazione di testimonianze, storie, ricordi di operai, soci, imprenditori, aziende, che hanno reso grande il nostro distretto della ceramica", concludono.