Dubai, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - L’eccellenza italiana nell’architettura e nell’ingegneria arriva all’Expo 2020 Dubai. Dal 4 al 6 novembre, in occasione della Urban & rural development week, si terrà al padiglione Italia il workshop 'Rinascimento urbano', un progetto ideato e promosso da Fondazione Inarcassa. Grazie alla collaborazione con il commissariato generale per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, l'esposizione universale in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, giovani professionisti italiani under 40 potranno lavorare al fianco di omologhi che operano a Dubai e sotto la guida di architetti e ingegneri di fama internazionale. La selezione tra gli iscritti a Inarcassa è aperta da oggi con una call internazionale che si concluderà il 15 giugno ovvero al raggiungimento di 250 candidature, complete di tutta la documentazione richiesta. A guidare i giovani professionisti ci saranno, tra gli altri, Guendalina Salimei e Paolo Desideri. All’evento di apertura del 4 novembre a Dubai interverrà anche Carlo Ratti, tra gli ideatori del progetto del Padiglione Italia.

"La bellezza che unisce le persone - sottolinea Franco Fietta, presidente della Fondazione Inarcassa - tema scelto dal Padiglione Italia per Expo 2020 Dubai, passa anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze italiane e del suo capitale umano e gli architetti e ingegneri italiani, le cui doti sono riconosciute e apprezzate in tutto il mondo, ne rappresentano di certo un esempio. In questo periodo, più che mai, è necessario riportare al centro il valore del ruolo svolto dai professionisti e siamo certi che l’Expo possa essere un’occasione di rilancio per uno dei settori produttivi strategici per il nostro paese".

Fondazione Inarcassa, che da tempo accompagna le giovani generazioni nel costruire le competenze necessarie ad affrontare le sfide del cambiamento, con questa iniziativa intende portare all’attenzione del mondo lo sguardo di architetti e ingegneri italiani di talento che in questi anni si sono distinti per il merito e l’impegno nell’ambito della progettazione urbana, ispirata a criteri di sostenibilità . Il workshop affronterà infatti il tema del 'Rinascimento urbano' e avrà come ambito di applicazione il progetto di rinnovamento dell’area del Downtown Boulevard di Dubai, uno dei luoghi di maggior attrazione della capitale degli Emirati Arabi Uniti.