Roma, 4 mag. (Labitalia) - Anita Luceri a capo della nuova unità Pa e grandi clienti di Aton it. Anita Luceri inizia la sua carriera nel mondo it nel 1991 in Olivetti e approda nell’area sales dello stesso gruppo nel 2009 come client manager, poi come key account nell’area public sector e interforce. Forte dell’esperienza sul campo e grazie ai rapporti acquisiti con i Vendor di mercato, negli anni successivi inizia a sviluppare una vera e propria strategia di vendita, appoggiandosi a partner di eccellenza e creando valore aggiunto nella proposizione commerciale delle aziende con cui collabora come sales executive.

Nel 2021 incontra Fulvio Duse, coo del Gruppo Aton, che ha da poco intrapreso un piano di investimenti e di ristrutturazione del modello di business ritenendo il gruppo idoneo a confrontarsi nel mercato della Pubblica amministrazione e dei grandi clienti. Insieme comprendono le opportunità di una visione comune. Decide quindi di cogliere questa nuova sfida professionale. "Per emergere in un mercato fortemente caratterizzato da una domanda integrata di soluzioni, servizi e competenze, è necessario rispondere con un’offerta altrettanto integrata, mettendo in luce le professionalità acquisite, i punti di forza della nostra offerta nel campo dell’innovazione e una strategia commerciale fatta di nuove alleanze e partnership. Trovo che il Gruppo Aton sia tutto questo ed è arrivato il momento di farlo conoscere al mercato", afferma Anita Luceri.

Il compito di Anita Luceri è di identificare e raggiungere gli obiettivi del Gruppo Aton mettendo in campo strategie adeguate a posizionare il gruppo stesso quale punto di riferimento nel mondo it della Pubblica amministrazione e dei grandi clienti. "Nel secondo semestre del 2019 - spiega Fulvio Duse - ci siamo resi conto che avremmo dovuto farci trovare pronti in un mercato in cui la domanda di nuove tecnologie e servizi innovativi diventava sempre più pressante e abbiamo deciso di dare un impulso significativo verso queste nuove proposte. Dopo gli inevitabili ritardi per la pandemia del 2020, l’apertura di nuove Business Unit e alcune recenti acquisizioni vanno decisamente verso questa strada. L’ingresso di Anita sarà un importante volano per il raggiungimento degli obiettivi prefissati".