Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Dobbiamo smetterla di pensare che per far lavorare i giovani dobbiamo mandare via qualcun'altro. Serve un mondo del lavoro più inclusivo, anche per le donne. E' l'occupazione che dobbiamo aumentare: tutti quelli che fanno parte della forza lavoro e possono lavorare". Lo ha detto intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro Elsa Fornero, già ministro del Lavoro ed economista.

"Di quota 100 ho sempre avuto una opinione negativa. Ho pensato subito che non fosse il momento giusto, ha creato debito, ha consentito a persone che il lavoro ce l'avevano di andare prima in pensione con nessuna penalizzazione. Sono usciti con una pensione più bassa solo perchè sono usciti prima dal lavoro. Non ha determinato alcun aumento dell'occupazione giovanile ed era discriminante anche nei confronti delle donne, non andando neanche incontro a quelle categorie in difficoltà rispetto alle quali è decoroso che lo Stato intervenga anche con misure come l'Ape social", ha detto. "Aveva valenza politica per conquistare in maniera anche facile ma a spese altrui il consenso", ha concluso.