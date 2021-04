Roma, 26 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Investire sulle nuove generazioni, aiutando le loro scelte e supportando la loro preparazione. E' l'obiettivo del progetto EY4NextGeneration che mette a disposizione gratuitamente il capitale di competenze di EY come una sorta di guida per orientarsi professionalmente e affrontare i cambiamenti. Il programma, che si rivolge a tutti gli atenei italiani con particolare attenzione alle aree geografiche con minor tasso di occupazione, ha due anime.

Da un lato una serie di webinar tematici aperti a tutti, tenuti da professionisti EY con l'obiettivo di condividere know-how specifici su diversi argomenti. Dall'altra, percorsi di mentorship one-to-one organizzati con l'ausilio di una piattaforma digitale di matching per assegnare a ciascun partecipante il professionista più adeguato alle attitudini individuali.

"L'importanza -si legge in una nota- dei giovani come capitale umano fondamentale per lo sviluppo non solo economico della società è un tema caro alla politica. Primo fra tutti Mario Draghi che ha fatto riferimento alle risorse straordinarie del programma europeo Next Generation definendolo come "un'occasione per fare molto per il nostro Paese con una particolare attenzione al futuro delle giovani generazioni". Un concetto importante, specie in uno scenario pieno di squilibri generazionali come quello italiano", si legge ancora nella nota.

"Basti pensare -spiega ancora la nota- al gap del sistema educativo nel fornire competenze richieste dal mercato del lavoro. A tale proposito Eurostat colloca l'Italia al terz'ultimo posto tra i paesi dell'Ue per numero di laureati che hanno trovato un'occupazione entro tre anni dal termine del percorso di studi. Questo anche perché il nostro Paese risulta tra i meno digitalizzati del Vecchio Continente. In un simile scenario, il ruolo della formazione, oggi più che mai, diventa centrale per le nuove generazioni. A cominciare dal fornire gli strumenti adeguati per essere protagonisti della trasformazione digitale in atto".

"Un passaggio fondamentale -continua la nota- per la ripresa del motore economico italiano a cui EY vuole dare il suo contributo investendo nelle potenzialità dei giovani talenti. Il programma EY4NextGeneration è realizzato in partnership con Valore D, la prima associazione di imprese in Italia, da oltre 10 anni impegnata per l'equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni, e con Aiesec, organizzazione internazionale gestita da studenti che promuove lo sviluppo del potenziale umano attraverso scambi culturali ed esperienze tra paesi. Webinar tematici 4NextGeneration propone un'offerta formativa gratuita e multidisciplinare articolata in tre diverse aree tematiche di webinar condotti da professionisti EY".

La prima sezione, 'Saper comprendere il presente per costruire assieme il futuro', prevede un calendario di 14 diversi webinar, che analizza processi e cambiamenti in atto nel mondo del business di oggi, in modo da fare la differenza domani. Tra i temi affrontati: cyber security, crafting leadership al femminile e molti altri. La seconda sezione, 'Una mappa per crescere: le nostre competenze al tuo servizio', si articola in 6 webinar, focalizzati sul mettere in risalto le competenze personali per raggiungere gli obiettivi professionali. Come riconoscere e far emergere il proprio potenziale, come fare rete con successo, sono alcuni degli argomenti trattati.

La terza sezione, 'Carriere fantastiche e come trovarle', conta 13 webinar che approfondiscono tutto quello che c'è da sapere sul recruiting e sul delicato passaggio dal mondo universitario a quello del lavoro. Una sorta di guida per prepararsi ad affrontare al meglio i colloqui professionali e i primi passi in azienda.

Percorsi di mentorship one-to-one Il momento della scelta del percorso professionale è particolarmente delicato e cruciale. In questa fase può essere illuminante affidarsi a una guida in grado di consigliare. Si tratta di uno strumento strategico che tende a far emergere e valorizzare il capitale umano dei giovani con l'ausilio della tecnologia. La selezione dei candidati, infatti, avviene mediante piattaforma digitale di matching che individua il mentoring più adatto alle singole attitudini di ciascun candidato. Tra mentoring e webinar, il progetto dovrebbe complessivamente coinvolgere in tre mesi circa 2500 persone e 450 ore di attività .

Qui le specifiche del progetto EY4NextGeneration: https://www.ey.com/it_it/careers/ey4nextgeneration-/nel-futuro-da-protagonisti