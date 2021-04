(14 aprile 2021) - Secondo appuntamento il 28 aprile con “La funzione dell’attestazione, i principi cui deve attenersi il professionista indipendente ed i profili penali a carico dell’attestatore”

Marzo – Luglio 2021

Il Centro Studi Borgogna ha organizzato un Ciclo di incontri - dal titolo “La gestione della crisi anche alla luce del nuovo Codice: aspetti operativi e luci ed ombre della nuova normativa” - strutturato in cinque appuntamenti e iniziato a marzo con un evento dedicato al concordato preventivo. L’iniziativa è in collaborazione con l’Avv. Luca Finocchiaro, Responsabile del Laboratorio Giuridico sulla Crisi d’Impresa del Centro Studi Borgogna.

Il secondo incontro, dedicato a “La funzione dell’attestazione, i principi cui deve attenersi il professionista indipendente ed i profili penali a carico dell’attestatore”, si terràmercoledì 28 aprile, in diretta web dalle ore 18.00. A moderare saràLuca Finocchiaro, Avvocato, Partner RP Legal & Tax e Responsabile del Laboratorio giuridico sulla Crisi d’Impresa del CSB. Parteciperanno in qualitàdi Relatori: Francesco Pipicelli, Magistrato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano; Raffaele Moschen, Commercialista e Advisor finanziario, Studio Moschen e Associati; Maria Francesca Fontanella, Avvocato, Studio Legale Baccaredda Boy.

I relatori avranno e il compito di illustrare i temi salienti – sia sotto il profilo concorsuale sia sotto il profilo penale – relativi all’attestazione nell’ambito degli strumenti vigenti di soluzione della crisi di impresa.

“La nostra Associazione prosegue nel proprio obiettivo di offrire un percorso di aggiornamento professionale ed approfondimento giuridico facilmente fruibile dal pubblico. Sono grato al Collega Luca Finocchiaro per aver ideato e curato un progetto di così ampio respiro: un’opportunitàper tornare ad affrontare il tema del Codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza, che entreràin vigore il 1° settembre 2021”, ha dichiarato il Presidente del CSB, l’avv. Fabrizio Ventimiglia.

Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire:

3° incontro | 26 maggio ore 18.00 – 19.00

La procedura di sovraindebitamento anche alla luce del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

Successivamente verranno analizzati i temi salienti della procedura di sovraindebitamento attualmente vigente, avuto riguardo anche alle modifiche che verranno apportate dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

4° incontro | 29 giugno ore 18.00 – 19.00

Le azioni di responsabilitàesperibili dal Curatore in sede civile anche alla luce del CCII

L’incontro si propone di illustrare i temi salienti delle azioni di responsabilitàesperibili dal Curatore sulla base della normativa attualmente vigente, con uno sguardo ai possibili riflessi che su detta normativa potràavere il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

5° incontro | 21 luglio ore 18.00 – 19.00

Le responsabilitàpenali nell’ambito dell’insolvenza anche alla luce del Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza

L’ultimo appuntamento si concentreràsui reati che vengono principalmente in rilievo in sede di insolvenza sulla base della normativa attualmente vigente, con uno sguardo ai possibili riflessi che su detta normativa potràavere il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta web, gratuitamente, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna.