Roma, 8 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Matrici, griglie e tecniche di valutazione. Dopo il successo della prima edizione, torna il 13 aprile il workshop analitico organizzato dall’organismo di certificazione e Gdpr training center Inveo dedicato alla gestione del rischio.

Una monografia di 6 ore, dedicato verticalmente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio, elemento fulcro e imprescindibile per eccellenza nella gestione del dato personale. Si partirà dal concetto chiave del risk based thinking, su cui poggia l’intera struttura del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali in quanto alla base delle meccaniche di monitoraggio e gestione dei processi inerenti il trattamento dei dati.

I partecipanti al workshop saranno in grado di prevedere la tipologia di rischio dietro un trattamento, di identificarlo, analizzarlo e gestirlo, applicare misure di mitigazione, calcolare il rischio residuo e monitorarlo nel tempo. Saranno dotati di un tool di analisi, sviluppato e pensato per titolari , responsabili del trattamento, Dpo e consulenti privacy, in grado di agevolarne il lavoro quotidiano; un supporto fornire evidenze e documentazioni in sede di ispezione relativamente al trattamento in essere. Un workshop quindi pratico e interattivo, che vedrà i professionisti impegnati anche in prove pratiche, a conclusione del percorso di apprendimento. La docenza del workshop è affidata a Riccardo Giannetti, ideatore dello schema di certificazione per la valutazione di conformità al Gdpr Isdp©10003:2020, scheme owner & training manager Inveo. Programma completo e iscrizioni: https://www.in-veo.com/it/formazione/workshop/la-gestione-del-rischio.