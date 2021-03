Roma, 25 mar. (Labitalia) - "Per Pasqua cominciano le prenotazioni per le isole Canarie con i primi voli Covid free e auspichiamo che questo modello venga applicato anche per le città europee ed extra Ue". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo.

"Nello spettro del protocollo di sicurezza - spiega - cominciano i primi voli anche all'estero, comunque nell'ambito della Comunità europea. Il tutto si sta muovendo perché la Commissione europea si è attivata per poter dare vita alla 'green pass digitale', il certificato, in formato digitale o cartaceo, che consentirà ai cittadini europei di tornare a viaggiare quest'estate fornendo la prova di essersi sottoposti alla vaccinazione, oppure di essere risultati negativi a un test o di essere guariti dal Covid-19".

"Ritengo che - sottolinea Rebecchi - nel momento in cui si possa viaggiare, ovviamente rispettando le procedure e i protocolli sanitari previsti, si farà vivere agli italiani una sorta di libertà controllata".

Riferendosi poi alle prenotazioni estive, dice che "da e verso l'Italia cominciano ad esserci. Prevalentemente le richieste sono per le nostre destinazioni estive Sicilia, Puglia e Sardegna".

"Se la campagna di vaccinazione va avanti - assicura - probabilmente si accelera anche un percorso di tipo psicologico per le persone di cominciare a guardare quelli che potrebbero essere gli spostamenti per l'estate".

"Il ministero dell'Interno - riferisce - si è anche espresso in merito al fatto che si possa raggiungere l'aeroporto l'aeroporto di partenza per recarsi in un Paese estero, aperto e 'fruibile' per turismo, quelli dell'elenco C del dpcm del 2 marzo 2021. Fino al penultimo dpcm non era chiaro se chi abita in regione rossa potesse per turismo recarsi verso l'aeroporto dal quale si ha poi il volo che porta a destinazione. Questo è l'elemento che scoraggiava tutti, cioè l'impossibilità di uscire dal proprio comune. Ora invece si fa il tampone prima di partire dall'Italia e poi prima di tornare dimostrando così di non avere il Covid. Per questo è importante che il green pass sia pienamente operativo perché se viene persa anche questa estate sarà una debacle".