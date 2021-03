Roma, 8 mar. (Labitalia) - "L'appello lanciato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, di 'fare in fretta' e di 'non perdere altro tempo sul lavoro' è un grido allarme di tutto il sistema imprenditoriale". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Daniele Vaccarino, presidente della Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato. "Va messa però al centro delle azioni in questo momento -precisa Vaccarino- la campagna vaccinale". "Ormai siamo tutti convinti -sottolinea il presidente della Cna- che soltanto con una fortissima spinta alla campagna vaccinale riusciremo a riprendere le nostre attività economiche con più fiducia. Abbiamo ancora davanti a noi alcuni mesi (e speriamo si tratti solo di alcuni mesi) in cui l'economia continuerà con le sue difficoltà . Alcuni settori lo faranno in modo drammatico, quelli cioè fortemente colpiti dalla crisi. Non si tratta solo di turismo, ristoranti e alberghi. Nel settore delle piccole imprese e dell'artigianato, ad esempio, il comparto del trasporto persone è quello che soffre maggiormente: si tratta non solo dei tassisti, ma anche dei noleggi con conducente e noleggi autobus, così come soffre un po' tutta la filiera legata al mondo dello spettacolo, compresi i fotografi che vengono dimenticati da tutti".

Così come soffrono, continua Vaccarino, "il settore della manifattura legato all'export e tutto il settore del benessere come palestre, estetisti e acconciatori, chiusi nelle zone rosse". "Sono settori ancora fortemente in difficoltà e alcuni di questi non saranno neanche -avverte- i primi a poter riprendere quando l'economia tornerà a girare. Infatti, mentre un ristorante quando riapre si riempie (basti vedere cosa succede oggi nelle zone gialle), il turismo invece avrà tempi lunghi di ripresa e i tassisti continueranno a essere troppi. Di fronte a questa situazione, l'appello di Bonomi a fare in fretta è sacrosanto", dice Vaccarino.

"Oggi non è pensabile andare a un sistema unico per tutti sulla cassa integrazione" dice ancora ad Adnkronos/Labitalia Daniele Vaccarino, che aggiunge: "Riteniamo che in questa fase non sia possibile parlare di sbloccare i licenziamenti: ci sarebbe una forte crescita della disoccupazione -avverte il presidente della Cna- e crediamo che questi mesi (che speriamo siano pochi) che devono portare al successo della campagna vaccinale debbano ancora essere coperti con la cassa integrazione". "Noi non concordiamo assolutamente però -rimarca Vaccarino- sull'idea di una cig unica per tutti. Il mondo dell'artigianato ha sperimentato in questi anni un sistema bilaterale che si chiama Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato) che ha funzionato e che, normalmente, quando cioè non succedono cataclismi come questa pandemia, è riuscito a coprire i fabbisogni di copertura con le risorse versate dai datori di lavoro".

"Quindi, crediamo che questo sistema sia il più adatto per continuare a funzionare per il sistema dell'artigianato e delle pmi, perché non è oggi pensabile andare a un sistema unico anche sulla cassa. Anche perché l'utilizzo è estremamente sproporzionato: il sistema delle grandi imprese, in passato, ha fatto usi e abusi delle casse integrazioni, ordinaria, straordinaria, coprendo periodi lunghissimi, per anni e anni, di aziende in agonia. Il sistema dell'artigianato non funziona così: se c'è lavoro, si può stare tranquilli che gli operai e i collaboratori si tengono ben stretti. Tant'è che da marzo-aprile di un anno fa, è scesa la domanda di cig nei nostri settori nei mesi in cui si è potuto lavorare". "Il nostro Fsba è diventato obbligatorio e piuttosto bisogna investire un po' di più su controlli e rispetto dell'obbligatorietà perché sappiamo che ci sono aree dove questa viene elusa. Però il sistema ha funzionato e vogliamo mantenerlo", rimarca Vaccarino.

Sulle politiche attive del lavoro, poi, Vaccarino dice "è giusto che vadano sempre più incontro all'incrocio tra domanda e offerta". "Mancano alcuni profili che le aziende non riescono a trovare -spiega- nonostante i numeri altissimi dei disoccupati: elettricisti, saldatori, installatori e l'elenco è lungo". Però, il punto critico è la qualità della formazione, dice il presidente della Cna: "Se ci mettiamo a discutere su progetti formativi che creino davvero le figure adatte a entrare effettivamente nel mondo del lavoro, ci stiamo. Se è formazione 'pur di farla', dove anche i cassaintegrati vanno mal volentieri, dove non si impara nulla, dove si fa un corso di inglese che quando hai finito sai a mala pena dire 'buongiorno' e 'buonasera' -avverte Vaccarino- non siamo d'accordo. Sulla formazione il sistema delle pmi ha avanzato molte proposte di formazione operativa ricorrendo agli stessi artigiani che possano trasferire esperienza e competenza". (di Mariangela Pani)