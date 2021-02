Roma, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Sostenibilità , economia circolare e innovazione, ma anche corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che permettono di adempiere alla formazione obbligatoria per le aziende. Ã? Cobat Academy, che da oggi diventa anche ufficialmente un Centro di formazione AiFos, l’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul lavoro. Cobat Academy, la piattaforma che fa tesoro della trentennale esperienza Cobat nell’ambito della gestione ambientale, arricchisce la sua offerta, che coniuga corsi a calendario in presenza, online e e-learning on demand, nonché percorsi di consulenza e condivisione del know-how per le imprese.

L’adesione ad AiFos, associazione nazionale di categoria di Confcommercio-Imprese per l’Italia, permette a Cobat Academy di diventare un interlocutore unico su tutto il territorio nazionale, in grado di soddisfare i bisogni della formazione obbligatoria e le necessità di crescere ed evolversi in un mercato in profonda trasformazione per le novità normative in materia ambientale e per le nuove opportunità generate da nuovi modelli di business votati a sostenibilità ed economia circolare.

AiFos è un’associazione senza scopo di lucro con sede all’interno dell’Università di Brescia che, forte del suo background accademico, punta su ricerca e sviluppo per offrire i più alti standard di formazione. Inserito nell’elenco delle associazioni professionali pubblicato sul sito web del ministero dello Sviluppo Economico, AiFos è soggetto formatore per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del dlgs. n. 81/08, nonché degli accordi Stato-Regioni, e opera sul territorio tramite i Centri di formazione, quale ora è Cobat Academy, che ne diventa quindi struttura di diretta ed esclusiva emanazione.

Oltre al ricco catalogo di corsi su ambiente, salute e sicurezza, sostenibilità ed economia circolare, Cobat Academy eroga in qualità di Centro di formazione AiFos: formazione generale dei lavoratori; formazione specifica dei lavoratori; formazione particolare aggiuntiva dei preposti; corsi per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls); antincendio (basso e medio, preparazione alto, con istruttore abilitato per la parte pratica); primo soccorso (12 o 16 ore con personale medico e parte pratica con operatori); segnaletica stradale; attrezzature non previste da specifici accordi, Dpi, movimentazione manuale, videoterminali, esposizione a vibrazioni, esposizione a campi elettromagnetici, esposizione a radiazioni ottiche artificiali, protezione da agenti chimici, esposizione ad agenti biologici, protezione dalle ferite da taglio, protezione da atmosfere esplosive.

E ancora: corsi Rspp/Aspp, per la formazione dei responsabili e degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, per cui AiFos è soggetto formatore nazionale in possesso dei criteri richiesti; corsi Coordinatore, per la formazione dei coordinatori di cantiere, per cui AiFos è soggetto formatore nazionale in possesso dei criteri richiesti; corsi lavori in quota, per il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, accesso e posizionamento mediante funi, lavori in sospensione e su alberi, per cui AiFos è soggetto formatore nazionale in possesso dei criteri richiesti; corsi datori di lavoro Rspp, per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente l’incarico di Rspp, per cui AiFos è soggetto formatore nazionale in possesso dei criteri richiesti.

Infine: aggiornamenti formatori, con corsi per la formazione dei formatori per cui AiFos è soggetto formatore nazionale in possesso dei criteri richiesti; corsi attrezzature, per la formazione di lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per cui AiFos è soggetto formatore nazionale in possesso dei criteri richiesti. Cobat Academy rilascia un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, nonché il libretto formativo del cittadino, documento che raccoglie le informazioni riguardanti l’esperienza formativa di ogni singolo lavoratore.