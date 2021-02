Roma, 11 feb. (Labitalia) - Leader mondiale nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo e con una storia centenaria, Interflora si appresta, anche quest’anno, a celebrare la festa degli innamorati. Da sempre, la settimana in cui cade il 14 febbraio si conferma, per Interflora, la data più importante rispetto al resto dell’anno per quanto riguarda gli ordini e le consegne dei fiori su Internet sia in Italia che all’estero. Il sito web interflora.it nel solo mese di febbraio registrerà una crescita media del traffico di oltre il 50% di visite, con un aumento del 100% degli ordini. E' la stessa Interflora a dirlo in esclusiva all'Adnkronos/Labitalia.

Soprattutto in tempo di pandemia Interflora è vicino ai fioristi e ai clienti per farsi portavoce di messaggi colmi di sentimento e vicinanza attraverso il linguaggio dei fiori. Le rose rosse si confermano, anche quest’anno, il dono floreale assoluto per dire 'ti amo' nel giorno di San Valentino, raccolte in eleganti bouquet o composizioni di tendenza, anche accompagnate da orchidee, anthurium e tulipani. Racchiuse in scrigni trasparenti o preziose scatole, nella versione stabilizzata.

Mai fuori moda la rosa rossa resta il fiore simbolo per la Festa degli innamorati, da sola o accompagnata a un ulteriore dono prezioso. Nella settimana di San Valentino, migliaia di rose rosse vengono consegnate da Interflora insieme a messaggi romantici a sostegno di un sentimento unico ed eterno. In bouquet o in mazzi da un minimo di 3 fino al classico da 12, la rosa rossa, generalmente a gambo lungo, rimane il fiore preferito per comunicare l’amore al partner o a chi si corteggia.

In crescita anche gli ordini di bouquet realizzati con fiori misti, rose, lisiantus e anemoni, composizioni e piante di orchidee e i romantici tulipani, anch’essi di colore rosso. Negli ultimi anni, il trend dei giovanissimi, è il bouquet di rose nelle sfumature del rosa e del bianco.

Apprezzatissime le composizioni con rose rainbow, fresche o stabilizzate, dai petali imbevuti nei vivaci colori dell’arcobaleno attraverso un particolare trattamento, richieste in particolare da coppie dello stesso sesso. Tante le tipologie di scatola, rotonda tipo cappelliera o a cuore, con rose a cui abbinare un biglietto d’effetto da poter ordinare sul sito interflora.it.

Fino a qualche anno fa, i fiori provenivano esclusivamente dall’Olanda. Negli ultimi anni giungono in gran parte dal Sudafrica e dall’Equador. Rose stabilizzate, in particolare, si stanno facendo largo nel mercato dando la possibilità di creare composizioni durevoli nel tempo e di elevata qualità . Lavorate in Italia con la massima cura e nel rispetto delle caratteristiche del fiore, questo tipo di rose, viene realizzato attraverso una speciale procedura con l’utilizzo di un’emulsione che consente al fiore di durare diversi anni, se conservato nel contenitore ermetico in plexiglass, evitando l’esposizione diretta al sole o a fonti di calore.