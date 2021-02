Roma, 4 feb. (Labitalia) - "Non ho mai pensato di arrendermi. Il lavoro è sempre stata la mia priorità : un lavoro per dare il sorriso alle persone anche e soprattutto in epoca Covid". Non usa mezzi termini Luana Colantoni, party planner che con Alessandro Giuli ha deciso di aprire una nuova attività nel cuore della capitale. "Nonostante il periodo difficile - racconta all'Adnkronos/Labitalia - con il mio storico amico Alessandro abbiamo deciso di aprire un negozio che offre diversi servizi dalle semplici fotocopie a pacchetti feste, comprese bomboniere e animazioni. Certo, è difficile mettersi in proprio, ma vista la situazione non ci abbiamo pensato due volte e Alessandro ha letteralmente messo mano a tutti i suoi risparmi e così ci siamo lanciati in questa nuova avventura".

"Del resto - ammette Luana - io non mi sono fermata neanche in pieno lockdown: ho lanciato l'iniziativa dei videomessaggi di auguri per i più piccoli che non potevano festeggiare. Vestita con i costumi delle mascotte dei personaggi più famosi con canzoncine e tante tante risate, ho incoraggiato i bambini a festeggiare comunque il proprio compleanno, dicendo loro che questo periodo sarebbe passato".

"Con il nostro negozio - sottolinea Luana - non vogliamo imitare nessuno, la nostra originalità sta proprio nell'offrire i nostri servizi sempre e comunque con lo stesso sorriso che ci contraddistingue da quasi 30 anni".

"Certo - precisa - per ora le cerimonie sono tutte bloccate, però anche per organizzare un mini evento ciò che conta è la pianificazione, una consulenza ad hoc realizzata da una squadra di fornitori esperti che lavorano instancabilmente anche a distanza".

"Tutte le consulenze - assicura - vengono realizzate e personalizzate tramite video-chiamate per garantire la massima sicurezza. Un modo innovativo che segna una prima possibile apertura di un settore fondamentale come quello delle feste".

"Nel frattempo - afferma Luana - siamo a disposizione offrendo tutto il materiale necessario per le feste, oltre che manifesti, stampe e gadget. Appuntamento per l'inaugurazione sabato 6, a piazza Mastai 18, con il sorriso e la certezza che anche la professionalità del party planner è un vaccino contro la tristezza del Covid".