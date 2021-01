(Adnkronos/Labitalia) - Qvc, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, riceve per la prima volta la certificazione Top Employers 2021 ed entra a far parte del prestigioso network di circa 1700 aziende, distribuite in 120 paesi. La certificazione riconosce l’eccellenza aziendale nelle strategie e politiche hr e la loro attuazione con l’obiettivo di contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro. Le imprese che vengono insignite di questo attestato dimostrano di aver saputo raggiungere gli elevati standard richiesti dalla hr best practices survey in ambito people strategy, work environnment, talent acquisition, learning, well-being, diversity & inclusion.

In dieci anni di presenza in Italia, Qvc ha costantemente investito in progetti e attività con impatto positivo sul territorio, sulla società e sui propri team member, che oggi hanno raggiunto quota 500, di cui il 63% è rappresentato da donne, con un’età media di 38 anni. Il benessere e il coinvolgimento del team Qvc rappresenta una condizione irrinunciabile per il successo del retailer multicanale che propone un palinsesto tv di 17 ore di diretta quotidiana, sette giorni su sette, 364 giorni all’anno, con attività di intrattenimento, approfondimento e vendita, sul canale, sulla piattaforma e-commerce e i sui social.

Potendo contare su un supporto concreto da parte dell’organizzazione e raggiungendo un alto grado di soddisfazione, i membri del team sono motivati a dare il loro migliore contributo per raggiungere risultati d’eccellenza. Il senso di appartenenza è uno dei valori cardine su cui si fonda la visione hr di Qvc che si traduce in attività volte a promuovere l’orgoglio e il senso di unità del team.

Il team può contare su un benefit program solido: assicurazione sanitaria, campagna vaccini e prevenzione, assistenza fiscale, smart working, abbonamento al trasporto pubblico, convenzioni con un network di aziende, incentivi per frequentare palestre e un servizio di maggiordomo aziendale a cui delegare commissioni personali.

Per pianificare azioni che migliorino il benessere, Qvc sottopone regolarmente ai propri team member survey dalle cui risposte sono nati una serie di servizi come il ristorante aziendale, il servizio navetta da e per la fermata metro più vicina alla sede, parents & child room, area relax e coffee break e games room.

Non da meno sono i processi e i tool it che il retailer mette a disposizione per agevolare l’operatività , la velocità e la semplicità dei processi, le relazioni professionali e la formazione. L’esperienza digitale in Qvc si definisce attraverso strumenti di comunicazione interna come l’intranet, il portale formativo digitale, la piattaforma dedicata agli obiettivi e risultati professionali, il career portal e un sistema digitale di talent aquisition destinato alle interviste da remoto.

Qvc dà la possibilità al proprio team di proiettarsi in una dimensione professionale internazionale, sviluppando progetti con le altre Qvc nel mondo, grazie a qualificate attività di formazione. Obiettività e gratificazioni sono alla base della valutazione bidirezionale delle performance di ogni team member e si concretizzano nella definizione di benefit, merit increase e possibilità di crescita verticale e orizzontale.

"La certificazione Top Employers - ha dichiarato Anna Specchia, director people lead di Qvc Italia - rappresenta per noi un riconoscimento prezioso perché ci aiuta a misurarci su quanto abbiamo già fatto e su quanto ancora possiamo sviluppare per i nostri team member. Grande è infatti il nostro impegno nel rendere sempre più tangibili e concreti i nostri principi e i nostri valori. La nostra cultura è unica, così come il nostro modello di business. Ma la vera unicità deve poter contare sul fatto che ognuno possa essere se stesso, in altre parole autentico. Chi è veramente se stesso può dare il meglio di sé, fare la differenza, in un modello di business veloce e in continua evoluzione come il nostro".

"Non si può infatti competere - ha sottolineato - se non si accetta la sfida ad imparare e migliorare costantemente, adattando questa sfida al proprio talento o al proprio potenziale. Per farlo concretamente dobbiamo poter offrire le soluzioni più avanzate, e soprattutto metterci in discussione per identificare ambiti da sviluppare ulteriormente per creare un ambiente inclusivo, stimolante e pieno di opportunità !".

"Usciamo da un anno drammatico, ma nonostante le difficoltà che hanno messo a dura prova la vita, le relazioni e il mondo del lavoro in tutto il mondo, sono particolarmente fiero e orgoglioso nel congratularmi con Qvc Italia che ha continuato nello sforzo di eccellere nelle sue politiche e strategie hr, avendo sempre come obiettivo prioritario l’attenzione verso le proprie persone", ha aggiunto David Plink, ceo di Top Employers Institute.

Top Employers Institute è l'ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito hr. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche hr che contribuiscono a migliorare il mondo di lavoro: attraverso la certificazione Top Employers le aziende vengono validate e riconosciute Employers of choice. Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2021 in 120 Paesi di tutto il mondo circa 1700 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito hr hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.

Qvc Italia è visibile sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD (canale 475), in streaming su www.qvc.it e sulla pagina ufficiale di Facebook www.facebook.com/QVCItalia.