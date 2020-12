Roma, 30 dic. (Labitalia) - Anpal Servizi comunica sul proprio sito web che a far data da oggi 30 dicembre è sospesa la ricezione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la creazione di un elenco di consulenti per la produttività aziendale e l’equilibrio vita-lavoro.

La comunicazione di Anpal Servizi arriva dopo che proprio nella giornata di oggiil consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro aveva denunciato che lo stesso avviso pubblico "sembrerebbe violare i contenuti e le prerogative della legge 12/79 che sono imperativi e non ammettono deroghe. La riserva di legge, contenuta nell'art. 1 della legge che istituisce l'ordine dei consulenti del lavoro e ne disciplina la professione, non è superabile. Mentre invece Anpal Servizi con 'Avviso pubblico per la creazione di un elenco di consulenti per la produttività aziendale e l'equilibrio vita-lavoro' sembrerebbe violarne i contenuti e le prerogative"

Nella comunicazione sul proprio portale Anpal Servizi sottolinea che "le candidature pervenute in data successiva al 30 dicembre non saranno accolte, mentre restano acquisite quelle pervenute precedentemente, che verranno verificate e valutate al termine del periodo di sospensione, secondo l’iter descritto nell’avviso. La presente pubblicazione costituisce a tutti gli effetti, valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e ss.mm.ii e dell’avviso pubblico. In forma analoga sarà comunicato il termine del periodo di sospensione", conclude Anpal Servizi.