Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Fondazione Leonardo-Civiltà delle macchine e Treccani Scuola hanno ideato un nuovo progetto editoriale per arricchire la piattaforma per la didattica a distanza di Treccani Scuola con nuovi contenuti culturali e scientifici. Il progetto consiste in lezioni online e contenuti didattici multimediali destinati alla piattaforma Treccani Scuola, con l’obiettivo di rendere fruibili al sistema scolastico italiano le conoscenze e le competenze tecnologiche di Leonardo.

E' stato realizzato così un sistema integrato di lezioni su materie stem (science, technology, engineering and mathematics) facendo leva sulle competenze tecnologiche dei manager e dei tecnici di Leonardo che, in prima persona, hanno contribuito alla formazione di un piano didattico flessibile e tecnologicamente sostenibile. Le Collezioni didattiche sono lezioni articolate in diverse unità tematiche, con integrazione di slide, supporto video e risorse online, corredate da test, sui temi come l’industria aeronautica, la cybersecurity, il social engineering, le batterie ricaricabili Litio-Ioni, e molto altro.

Le pillole sono video brevi, della durata approssimativa di 3-5 minuti, nei quali il personale specializzato e il management di Leonardo o della Fondazione Leonardo affrontano argomenti vari afferenti ai campi di intervento dell’azienda o dell’ente. Osservare la terra è una serie di percorsi per immagini strutturati attraverso il repertorio di fotografia satellitare di Leonardo per illustrare fenomeni naturali e l’influenza degli effetti antropici.

"Fondazione Leonardo - dichiara il presidente di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, Luciano Violante - è particolarmente onorata di contribuire, grazie alla reputazione di Treccani e alle competenze di Leonardo nelle tecnologie avanzate, alla formazione di tecnici e quadri manageriali di alta qualificazione nei settori scientifici, tecnologici e ingegneristici".

"Il prestigio di Fondazione Leonardo - dichiara il presidente di Treccani Scuola, Giovanni Puglisi - dà valore aggiunto alla collaborazione con Treccani Scuola, in particolare nell’ambito della formazione professionale e della Scuola tradizionale, che rappresentano gli asset fondamentali di Treccani Scuola".

"L’impegno, rivolto prevalentemente al mondo delle industrie e delle imprese, sarà un’esemplare occasione per mostrare l’efficacia delle sinergie tra le materie stem e i sistemi applicativi di riferimento: sarà anche questa sinergia a rendere più visibili i valori della tradizione educativa della Treccani orientata a rinnovare la sua missione storica attraverso la valorizzazione dei processi formativi lungo tutto l’arco della vita", aggiunge.