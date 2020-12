Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Nonostante il settore dei centri estetici sia stato fortemente discriminato nelle zone rosse, unica categoria chiusa tra quelle autorizzate a offrire servizi estetici alla persona, molte imprenditrici stanno reagendo con grande coraggio". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Marco Postiglione, fondatore e presidente di Marco Post, la prima rete in Europa di centri estetici specializzati in antiage senza bisturi con oltre 80 punti vendita attivi sul territorio nazionale.

Postiglione dichiara che "la rete Marco Post non soltanto è stata in grado di reggere il colpo ma, nonostante il lockdown nazionale e le chiusure immotivate nelle zone rosse, si appresta ad aprire 30 nuovi centri estetici in tutta Italia già nel 2021. Composto per oltre il 90% da imprenditrici donne, il settore dell'estetica rappresenta un segmento di grande impatto per l'occupazione femminile, arrivando a impiegare nel nostro Paese più di 10mila operatrici in 4mila attività ".

"Ad oggi - sottolinea Marco Postiglione - sono già 30 le partner imprenditrici che hanno programmato l'apertura del proprio secondo o terzo centro Marco Post, e in questa volontà di ripartire c’è tutto lo spirito indomito dell’imprenditoria femminile italiana, un’eccellenza troppo spesso sottovalutata che sta dimostrando una resilienza straordinaria nel fronteggiare le avversità di questo periodo storico così complesso".

"Oltre al fattore innovativo dei trattamenti offerti - spiega il fondatore di Marco Post - a fare la differenza è stata senza dubbio la preparazione di queste imprenditrici: anche durante il lockdown hanno saputo sfruttare al meglio le potenzialità dell’online, coltivando i contatti con la clientela, mettendo le persone al centro dell’attenzione e continuando a studiare nuove soluzioni con impegno costante e determinazione. E' un segnale di riscatto che ci rende orgogliosi".

Marco Postiglione conclude spiegando che "è proprio questo il vero obiettivo che mi sono posto creando la rete Marco Post: trasformare una categoria artigianale in un'azienda vera e propria in cui coniugare il benessere del cliente all'imprenditoria femminile, un fattore chiave per la ripresa economica dell'intero Paese".