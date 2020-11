Roma, 19 nov. (Labitalia) - "Il ruolo di Arera è fondamentale per la tutela dei consumatori e per stimolare la concorrenza tra le imprese del settore". Così Gianluca Di Ascenzo, del collegio di presidenza del Codacons, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, sui 25 anni di Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. "Il consumatore - spiega - si trova infatti spaesato nell'operare una scelta, perché la vera sfida è creare un bilanciamento tra le oltre 750 imprese che operano nel mercato libero".

"Il consumatore - sottolinea Di Ascenzo - deve essere accompagnato nella scelta dell'operatore a cui affidarsi, ma nello stesso tempo si devono affermare i diritti delle campagne informative di tutti gli operatori presenti, tutelando il mercato dal comportamento 'aggressivo' di alcuni operatori".

"In realtà - ammette - nel settore assistiamo ad una sovrabbondanza di informazioni e nello stesso tempo di provvedimenti anche da parte dell'Antitrust. La missione di Arera è infatti proprio la promozione della concorrenza e l'efficienza del mercato, senza dimenticare la tutela dei consumatori''.