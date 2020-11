Roma, 19 nov. (Labitalia) - Emotiva, startup deep tech di intelligenza artificiale specializzata nel riconoscimento delle emozioni, lanciata da LVenture Group, presenta, in occasione del Marketing Research Forum, EmPower, una piattaforma SaaS per misurare le risposte emotive delle persone mentre guardano un contenuto media e fornire metriche predittive utili alle aziende per prendere decisioni di business accurate. EmPower si basa sulla tecnologia proprietaria sviluppata da Emotiva: algoritmi di computer vision e machine learning che analizzano le risposte emotive delle persone in tempo reale, misurando le micro-espressioni facciali attraverso una normale webcam, utili a raccogliere dati per comprendere i comportamenti umani.

L’intuitiva piattaforma funziona in tre semplici passaggi: si definisce il target al quale il contenuto verrà mostrato (la piattaforma è connessa con panel provider che ci permette di reperire le persone in target), si carica il video da analizzare, si inseriscono se desiderate delle domande cognitive e si lancia l’analisi. Da quel momento tutto il processo è automatico: le persone in target riceveranno un link e solo dopo aver prestato il consenso all’accensione della webcam inizierà l’acquisizione dei dati in tempo reale.

Alla fine del processo, che in media impiega un paio dei giorni, l’azienda potrà consultare sulla piattaforma la dashboard ricca di insight emotivi e comportamentali come le emozioni, l’attenzione, il coinvolgimento e altre metriche predittive di performance. Tutto questo processo, essendo cloud-based, permette di svolgere analisi in tutto il mondo, velocemente e in modo scalabile. Le emozioni sono un tassello fondamentale nei processi decisionali umani, più del 90% dei nostri comportamenti è determinato da esse. Nel mondo di oggi è dunque sempre più importante poter misurare e analizzare questi dati per avere una conoscenza profonda dei consumatori. Grazie all’intelligenza artificiale di EmPower le aziende potranno acquisire dati ad alto valore aggiunto e in maniera estremamente veloce, ottimizzando i processi ed evitando spreco di risorse economiche.