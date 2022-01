ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia del giuramento del riconfermato presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano, ha inviato una lettera al Capo dello Stato per congratularsi per la sua elezione ma, soprattutto, mettendo in risalto lo scollamento tra i cittadini e i partiti, che dovrebbero rappresentarli.

“Signor Presidente – scrive Prudenzano – la sua ri-elezione che ha, di fatto, messo a nudo l’incapacità dell’odierna classe politica di poter realmente interfacciarsi con i cittadini, assume oggi un valore molto più ampio di quelle che sono le prerogative costituzionali legate alla sua funzione”.

Prudenzano ha, inoltre, esposto al presidente Mattarella la preoccupazione per le tante crisi aziendali che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, dalla vertenza della Whirlpool di Napoli che si trascina da oltre due anni e che ha visto un Governo incapace di far rispettare all’azienda gli impegni presi, alla Bosch di Bari che in questi giorni ha annunciato 700 esuberi.

Tutto questo preoccupa ancor di più perchè, scrive Prudenzano “siamo in presenza di una regressione industriale senza precedenti e queste crisi interessano particolarmente aziende situate nelle regioni meridionali. C’è poi – scrive ancora Prudenzano – il problema dei morti sul lavoro che sta assumendo proporzioni inaccettabili per un Paese che vuole definirsi civile e non riesce nemmeno a far rispettare le norme antinfortunio. Ormai siamo in presenza, oltre che di una crisi pandemica, anche di una grave crisi Istituzionale che vede un Parlamento ostaggio di partiti che non riescono a dialogare tra di loro e anche dal punto di vista sindacale vediamo che alcune forze sociali hanno perso molto del loro potere contrattuale ma nonostante tutto sembra che abbiano l’esclusiva della rappresentanza”.

Confintesa chiede al presidente Mattarella di dare un significato maggiore alla sua elezione affinchè sia da stimolo con il Governo in modo da affrontare queste problematiche che ridiano certezze al mondo del lavoro.

(ITALPRESS).