ROMA (ITALPRESS) – “Con il Ministero monitoriamo con continuità la scuola tramite il sistema SIDI che raggiunge tutte le scuole. In tempo pressochè reale abbiamo gli allievi in presenza e il numero di allievi non presenti, il numero di coloro che seguono a distanza. Alle ore 12 di oggi abbiamo una fotografia in grado di dare copertura dell’80,2% su oltre 374 mila classi. Il 93,4% delle classi è in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza, le classi totalmente a distanza sono il 6,6%. In termini di studenti: in presenza è l’88,4%”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l’audizione a Commissione Cultura, sull’organizzazione delle attività scolastiche nell’attuale contesto di pandemia di Covid-19. “Per l’infanzia i numeri di alunni positivi o in quarantena sono il 9%, per converso quelli in presenza sono il 91, per la primaria il 10,9% e per la secondaria di primo e secondo grado, alunni in DAD o in didattica integrata sono il 12,5%. Questi sono i numeri di oggi alle 12. Il personale sospeso perchè inadempiente con la vaccinazione è lo 0,9%”.

(ITALPRESS).