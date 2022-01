ROMA (ITALPRESS) – “Sul Quirinale non ho piani B. Stiamo lavorando per avere una scelta veloce e di alto livello. La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo farà una proposta che penso potrà essere convincete, se non per tutti, per tanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nei pressi del Senato.

“Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri e i suoi conti. Qual è la scadenza? Prima che si cominci a votare la settimana prossima”, ha spiegato Salvini.

“Sto lavorando a 360 gradi, sentendo sulle mie spalle la responsabilità della coalizione di centrodestra dobbiamo scegliere un presidente per tutti gli italiani – ha aggiunto -, ma gli italiani ci hanno dato la maggioranza relativa dei grandi elettori, quindi abbiamo l’onore e l’onere di fare una proposta. Mi dispiace che Letta metta veti”.

