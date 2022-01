TORINO (ITALPRESS) – “Zona arancione? Non si possono fare previsioni al momento. Questa è la prima ondata che gestiamo lasciando tutto aperto, al momento siamo ampiamente sotto i limiti di capienza delle terapie ordinarie e intensive”. Così Alberto Cirio, governatore del Piemonte, alla riapertura dell’hub vaccinale al parco del Valentino, a Torino, dove si possono inoculare 2.000 dosi giornaliere, in merito al possibile passaggio della regione dalla zona gialla a quella arancione, anche in previsione della riapertura delle scuole.

“Questa quarta ondata dura da dieci settimane, la terza durò sette settimane. Questo perchè, non avendo lockdown, non c’è un calo automatico come avvenuto in passato”, aggiunge. “La vaccinazione ha funzionato. Riusciremo a fare sempre meglio, invitando la gente a vaccinarsi in strutture come questa”, conclude Cirio.

(ITALPRESS).