RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono stati estratti altri quattro corpi sotto le macerie a Ravanusa, in provincia di Agrigento) dopo l’esplosione e il crollo di sabato sera. Il bilancio sale a 7 vittime. Due ancora sono le persone disperse. Lo ha confermato Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

“A 36 ore di ricerche ininterrotte questa mattina sono state individuate altre 4 vittime, due sono state identificate, si tratta di Selene e del suocero e quindi si presume che un’altra delle altre due da identificare sia un abitante el terzo piano, bisogna capire chi è la quarta persona” afferma il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, a Rainews 24 dal luogo della tragedia.

“Come si ripristineranno i servizi? Oggi ci sarà una riunione operativa, arriverà il Prefetto di Agrigento, sono state organizzate l squadre per verficare gli alloggi, la corrente per buona parte delle famiglie è stata riattivata ieri sera, bisogna anche capire dove veranno alloggiate le persone rimaste senza abitazioni. Le due signore salvate stanno bene, anche se chiedono notizie dei familiari” conclude il primo cittadino di Ravanusa.

(ITALPRESS).