COURMAYEUR (ITALPRESS) – “Per la scuola c’è grande prudenza. Tutto il mondo segnala un rilancio della pandemia, la situazione oggi nelle nostre scuole è sotto controllo”. Queste le parole di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, a ‘Live in Courmayeur’ a Sky TG24. “Col Ministero diamo indicazioni sull’esame di maturità all’inizio del secondo semestre. Stiamo ascoltando tutti, c’è un vivace dibattito sulla questione. Stiamo elaborando una metodologia per permettere a tutti di esprimere le proprie capacità, continuate a studiare perchè ci sarà una valutazione delle vostre capacità al meglio” aggiunge Bianchi in risposta a una domanda di uno studente. “Il tema della scuola stressante mi sta molto a cuore – risponde il ministro a un’altra questione – ci stiamo lavorando, ma la scuola deve dare anche valori”.

(ITALPRESS).