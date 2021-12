LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia fa un altro sport a Lake Louise e si prende di forza la discesa libera sulla pista canadese. Un successo mai in discussione quello della bergamasca, ora a quota 12 affermazioni in Coppa del Mondo, peggio solamente di Deborah Compagnoni (16), Federica Brignone (16) e Isolde Kostner (15). In totale l’Italia dello sci alpino femminile fa 102 successi nella sua storia. Il primo gradino del podio a Goggia mancava da quasi un anno, dalla doppietta di Crans Montana. Ma oggi si parla di un vero e proprio dominio dell’atleta delle Fiamme Gialle, capace di conferire un secondo e mezzo alle inseguitrici, ovvero l’americana Breezy Johnson e l’austriaca Mirjam Puchner: “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era vincere con un vantaggio del genere – ha commentato Goggia – Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un gap del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente. Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio”. I grandi nomi del circo bianco mondiale oggi non fanno paura, con il 17° tempo della svizzera Lara Gut-Behrami e il 26° di Mikaela Shiffrin, sempre al comando della classifica generale con qualche punticino conquistato.

La prima discesa stagionale vede altre due italiane in top-10. Si tratta delle sorelle Delago: Nadia si mette in sesta posizione, seppur a oltre due secondi dalla connazionale, mentre Nicol – al rientro dopo l’infortunio al tendine d’Achille – risulta ottava. Non era la specialità di Federica Brignone, ma la valdostana ha comunque mostrato una prova solida che le ha permesso di issarsi fino al 13° posto. Va a punti anche Elena Curtoni (22esima), mentre risultano fuori dalla top-30 Francesca Marsaglia (32esima), Roberta Melesi (34esima) e Karoline Pichler (46esima). Domani si ritorna in pista con un’altra discesa libera per il possibile bis di una strepitosa Sofia Goggia.

