ROMA (ITALPRESS) – “Proporrò un incontro già questa settimana per avere un centrodestra compatto, perchè alcune battaglie parlamentari vanno portate avanti in maniera compatta. Penso che comincerà all’inizio della prossima settimana il voto sugli emendamenti e dobbiamo avere una posizione comune”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli emendamenti della Lega alla legge di bilancio. Domani “c’è l’incontro con il presidente Draghi, le nostre priorità saranno le bollette di luce e gas, rispetto al 2020 il 2021 triplica il costo della luce e il gas raddoppia, vanno bene 8 miliardi di taglio delle tasse ma se una famiglia deve pagare tre volte tanto la luce e due il gas, nell’arco di due mesi il taglio delle tasse è già svanito, ci sono già diverse aziende artigianali che hanno già chiuso. La priorità che domani porteremo è per le imprese ma anche per le famiglie, i 2 miliardi stanziati non bastano perchè non si vede una riduzione del costo dell’energia”.

