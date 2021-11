ROMA (ITALPRESS) – “Mi interessa parlare di flat tax o bonus ai genitori separati. Mi appassionano i temi concreti. Non altro”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento al Consiglio federale del partito.

“Il Ppe non è mai stato così debole, è impensabile entrare nel Partito popolare anche perchè è subalterno alla sinistra. E noi siamo alternativi alla sinistra”, ha aggiunto Salvini, che ha annunciato: “L’11 e 12 dicembre la Lega farà una conferenza programmatica a Roma per sancire, aggiornare e decidere i binari su cui viaggiamo”. Per Salvini “la visione della Lega è vincente, ne sono convinto. Non inseguiamo la sinistra, perchè altrimenti perdiamo”.

Subito dopo sono cominciati gli interventi, a partire da Giancarlo Giorgetti: tutti coloro che stanno intervenendo in Consiglio Federale, a partire dal ministro, ribadiscono totale fiducia nell’attività, nella visione e nella strategia del segretario Salvini, riferiscono fonti della Lega.

(ITALPRESS).