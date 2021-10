VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner sbarca nelle semifinali dell'”Erste Bank Open”, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca. Il 20enne tennista altoatesino, n.11 ATP e 7 del seeding, reduce dal trionfo ad Anversa e sempre più in corsa per le Atp Finals, ha superato nei quarti il norvegese Casper Ruud, ottavo del ranking e testa di serie numero 4, con il punteggio di 7-5 6-1, maturato in un’ora e 37 minuti di gioco. Domani, in semifinale, Sinner, che lunedì prossimo salirà sul nono gradino della top 10 mondiale, sfiderà il qualificato statunitense Frances Tiafoe. Nell’altra semifinale se la vedranno il tedesco Alexander Zverev, seconda forza del tabellone, e il Next Gen spagnolo Carlos Alcaraz, autore dell’eliminazione nei quarti di Matteo Berrettini, già sicuro di partecipere alle Atp Finals di Torino.

(ITALPRESS).