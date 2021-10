ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita dei casi di Covid-19 in Italia. Il numero dei positivi il 29 ottobre – secondo i dati del Ministero della Salute – sono 5.335 con 474.778 tamponi effettuati, e che determina un tasso di positività in crescita all’1,12%. Calano al contrario i decessi, 33 (-17).

I guariti sono 3.433, gli attualmente positivi aumentano rispetto alle 24 ore precedenti di 1.866 unità, toccando 78.644. A crescere sono anche i ricoveri nei reparti ordinari, con 2.658 (+49); più lieve la crescita delle terapie intensive, con 349 degenti (+2) e 18 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 73.644 persone. La Campania si conferma prima regione per numero di contagi (654), seguita da Lazio (583) e Veneto (523).

