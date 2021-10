ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.

Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, il colloquio si è incentrato sull’eccellente cooperazione fra la Presidenza italiana del G20 e gli USA nella gestione delle più importanti sfide globali: la lotta alla pandemia, il contrasto ai cambiamenti climatici, il rilancio dell’economia, il rafforzamento del sistema multilaterale basato sulle regole.

Sono state inoltre discusse le relazioni bilaterali, con particolare riferimento alle opportunità offerte dai rispetti piani di ripresa economica. I due leader hanno riaffermato la solidità del legame transatlantico, e l’utilità dello sviluppo della difesa europea anche per la sicurezza transatlantica, in un rapporto di complementarità.

Sono state infine passate in rassegna le principali crisi internazionali, in particolare l’Afghanistan, sulla scia degli esiti della Riunione straordinaria dei Leader G20 del 12 ottobre, e la situazione di instabilità nel Mediterraneo e in Libia.

“Stai facendo un lavoro straordinario – ha detto Biden a Draghi -. Dobbiamo dimostrare che le democrazie possono funzionare che possiamo dar vita a un nuovo modello economico. Voi lo state facendo”.

“Grazie per il supporto alla nostra presidenza del G20 – ha sottolineato Draghi -, e per la tua determinazione a perseguire la transizione ecologica”.

(ITALPRESS).