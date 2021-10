ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo la mia vicinanza ai migliaia di migranti, rifugiati e ai bisognosi di protezione in Libia. Non vi dimentico mai e sento il vostro grido. Tante di queste persone, donne e bambini, sono sottoposti a condizioni disumane. Ancora una volta chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse e di cercare soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus della domenica, da Piazza San Pietro.

“Occorre porre fine al ritorno di migranti in Paesi non sicuri e garantire condizioni di vita degne ai migranti e di accesso alle procedure di asilo. Sentiamoci tutti responsabili di questi fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di queste situazioni”, ha concluso il Pontefice dopo la recita della Preghiera dell’Angelus.

(ITALPRESS).