ROMA (ITALPRESS) – “Nelle grandi città abbiamo perso l’occasione di cambiare, abbiamo sbagliato noi, non siamo stati abbastanza bravi a costruire un’alternativa”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di ‘Fuori dal Corò su Rete 4, commentando gli esiti delle elezioni amministrative. Poi lancia una stoccata al segretario del Pd Enrico Letta sull’astensionismo: “tutti abbiamo evidentemente sbagliato qualcosa”, ricordando come queste siano “le ultime ore per firmare via speed da casa per i referendum sulla Giustizia”.

(ITALPRESS).