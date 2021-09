MILANO (ITALPRESS) – SuperEnalotto si rinnova per offrire ai suoi giocatori un’esperienza più coinvolgente e nuove opportunità di vincita: nasce WinBox, una innovazione all’insegna della digitalizzazione e della responsabilità.

In linea con l’ormai diffusa digitalizzazione del Paese accelerata dalla pandemia e con le attuali abitudini di consumo, in cui fisico e online si completano e si alimentano, WinBox, attraverso il gesto di inquadrare il QR code sulla ricevuta di gioco tramite l’App SuperEnalotto, introduce il giocatore in una rinnovata esperienza, che lo accompagna dal momento della giocata fin dopo l’estrazione della fatidica sestina.

WinBox amplia anche il concetto di vincita legata a SuperEnalotto, mantenendo centrale il Jackpot, ma introducendo anche tanti premi fino a 500 euro al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50 euro dopo l’estrazione.

SuperEnalotto WinBox sarà disponibile dall’1 ottobre per il concorso n. 118/2021, la cui estrazione è sabato 2 ottobre 2021.

(ITALPRESS).