BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il partito socialdemocratico Spd guidato da Olaf Scholz è in testa alle elezioni politiche in Germania con il 25,7% dei voti. Secondo i risultati non ancora definitivi resi noti dalla Commissione elettorale tedesca il blocco conservatore Cdu-Csu è secondo con il 24,1% dei consensi. Al terzo posto i Verdi con il 14,8%, seguiti dai liberali di Fdp con l’11,5. Il partito di estrema destra Afd si è fermato al 10,3%.

Scholz è quindi favorito per la successione di Angela Merkel al cancellierato, ma Armin Laschet, leader della Cdu, ha annunciato che tenterà comunque di mettere insieme un’alleanza alternativa.

(ITALPRESS).