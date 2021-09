LECCE (ITALPRESS) – “Quest’anno cresceremo del 6 per cento circa, l’anno prossimo almeno del 4 per cento. Sono tassi molto elevati, anche più elevati di quelli che ci aspettavamo. Ma dobbiamo tenere a mente che l’anno scorso abbiamo perso nove punti di Pil”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco intervenendo a un convegno a Lecce.

“Più cresciamo quest’anno e l’anno prossimo meglio è ovviamente, ma il vero test sarà la crescita del nostro Paese dopo questa fase di recupero. Il nostro problema è crescere stabilmente più di quanto siamo cresciuti in passato”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).