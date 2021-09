ROMA (ITALPRESS) – Risalgono i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura dei dati forniti nel consueto bollettino del Ministero della Salute, emerge che i nuovi contagiati sono 3.377 contro i 2.407 di ieri ciò a fronte di 330.275 tamponi processati e che determina un tasso di positività all’1,02%. Crescono anche i decessi, 67 (+23), i guariti sono 6.308 mentre gli attualmente positivi scendono di 3.001 toccando il numero complessivo di 109.513.

Sul fronte ospedaliero si registra un lieve decremento dei ricoverati nei reparti ordinari, con 3.937 degenti (-45), idem per i ricoverati nelle terapie intensive, 516 (-7) ma con 38 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 105.060. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Sicilia (492), seguita da Lombardia (472) e Veneto (457).

(ITALPRESS).