ROMA (ITALPRESS) – “Considero la campagna elettorale per queste amministrative molto importante. Mai come questa volta è un prodromo, una prova generale rispetto allo schema politico dei prossimi anni. E’ fondamentale essere consapevoli della posta in gioco e viverla al meglio”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della sua relazione introduttiva alla Direzione nazionale del Partito Democratico.

“Sono prove generali importanti, le abbiamo interpretate bene e abbiamo trovato il modo di fare le giuste candidature, siamo competitivi ovunque. Faccio un appello ai dirigenti: remiamo tutti nella stessa direzione, cerchiamo di usare linguaggi, parole e obiettivi che ci consentano di evitare nelle prossime settimane dei malintesi o degli elementi di frizione. Il mio – ha proseguito – è un messaggio di consapevolezza della posta in gioco, della determinazione di lavorare insieme e di lavorare in una logica di unità. Il nostro partito che ha dimostrato grande saggezza deve vivere le prossime settimane con determinazione e con il senso di essere sulla strada giusta”.

“Non facciamoci fermare dall’assenza di responsabilità e dall’ambiguità, dobbiamo andare avanti in questa direzione. Chiedo alle forze politiche di non essere ambigue perchè chi è ambiguo oggi si sta assumendo una responsabilità rispetto al futuro – ha rimarcato Letta -. L’ambiguità e la scelta di non vaccinarsi ledono la libertà altrui. Noi chiediamo al governo di essere determinato come sta facendo e non punitivo. Chiediamo di essere determinato passo dopo passo. Il nostro impegno con il governo Draghi è di completamento della legislatura, per far si che si riesca a uscire da questa situazione e si riesca a trovare completamente la nostra libertà”, ha concluso il segretario dem.

