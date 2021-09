ROMA (ITALPRESS) – “Aspettiamo di vedere che proposte ci fanno e poi le valuteremo. Per io momento non posso commentare le ipotesi o le interviste”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando i cittadini a Tor Bella Monaca, in merito alla possibilità di estendere il green pass ad altre categorie di lavoratori. “Quaranta milioni di italiani sono vaccinati, altri si stanno vaccinando, l’importante è salvare vite senza complicare la vita a chi non può farlo. Bisogna tenere un equilibrio tra salute e lavoro. Sulla scuola – ha aggiunto – l’importante è che tutti i bambini possano essere in classe, nessuno escluso. Per i lavoratori bisogna essere molto attenti e aspettiamo che ci portino delle proposte che per ora non ci sono”.

(ITALPRESS).