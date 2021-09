MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, al termine di un’indagine coordinata dal capo della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, e dal Pm Piero Basilone, ha eseguito 8 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati per istigazione a delinquere aggravata. Oltre a Milano, le perquisizioni condotte dalla Digos e dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano in collaborazione con gli omologhi Uffici territorialmente competenti hanno interessato le province di Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia.

Gli indagati sono ritenuti componenti attivi di un gruppo Telegram denominato “I guerrieri”, nel quale, evidenziano gli inquirenti, “venivano progettate azioni violente da realizzare anche con l’uso di armi ed esplosivi fai da te in occasione delle manifestazioni ‘no green pass’ organizzate su tutto il territorio nazionale, in particolare quella in programma a Roma per le giornate dell’11 e 12 settembre prossimi”.

L’indagine trae origine dall’attività di monitoraggio nei confronti dei numerosi gruppi di protesta attivi sul web contro le misure di contenimento adottate dall’Esecutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Dall’analisi dei messaggi pubblicati sulla chat dei “Guerrieri” è emerso che gli indagati – uno dei quali titolare di porto d’arma e già noto alle Forze dell’ordine per la sua vicinanza al separatismo veneto – oltre all’intenzione di partecipare in massa alla manifestazione di protesta in programma nella Capitale sabato, “incitavano gli altri membri del gruppo a realizzare azioni violente nelle rispettive province di residenza, contro non meglio precisati obiettivi istituzionali o approfittando della visita di esponenti dell’Esecutivo, come quella poi annullata prevista a Padova lo scorso 2 settembre da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Inoltre, il prosieguo dell’indagine ha consentito di riscontrare “l’effettiva intenzione di alcuni membri del gruppo di realizzare una riunione preparatoria in vista dell’appuntamento romano e di approvvigionarsi di armi bianche da utilizzare in quell’occasione”.

