ROMA (ITALPRESS) – “Giuseppe Conte ha detto una cosa giusta, molto giusta. Davvero! Ha detto: “i decreti sicurezza hanno messo per strada decine di migliaia di migranti dispersi per periferie e campagne. L’eliminazione della protezione umanitaria ha impedito a molti migranti di entrare nel sistema di accoglienza e ad altri di farli uscire in quanto non aventi più titolo, con il risultato che migliaia di migranti sono diventati invisibili. Insomma, Salvini da Ministro dell’Interno sui rimpatri e sull’immigrazione ha fallito. E’ un dato di fatto”. Ha ragione il leader dei Cinque Stelle. Rimane solo da capire chi sia quella persona fotografata che vedete cliccando qui, entusiasta accanto a Matteo Salvini, mentre presenta quel vergognoso decreto. Ma, anzichè fare proclami, perchè Conte – più semplicemente – non chiede scusa?”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua e-News.

(ITALPRESS).