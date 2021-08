ROMA (ITALPRESS) – Scendono in Italia i casi Covid. Dai dati del ministero della Salute si evince che i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 6.860, in calo rispetto ai 7.826 di ieri, con 293.464 tamponi processati determinando un tasso di positività che scende al 2,33%. Ricrescono i decessi, 54 (+9); su questo numero la Regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 6 a ieri, 9 al 26 agosto, 2 al 25 agosto, 1 al 23 agosto e 1 al 17 agosto. I guariti sono 5.494, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 1.310 raggiungendo il numero totale di 139.428. Sul fronte ospedaliero si registra un lievissimo calo dei ricoverati nei reparti ordinari, 4.111 (-3), stabili le terapie intensive a 511 ma con 42 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 134.806. La Sicilia si riconferma prima regione per nuovi casi (1.139), seguita da Veneto (864) ed Emilia-Romagna (686). Al contrario in Valle d’Aosta si contano 4 nuovi positivi e 10 in Molise.

(ITALPRESS).