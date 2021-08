TORINO (ITALPRESS) – Poco prima delle 9 di stamattina si è verificato il crollo di una palazzina di due piani in strada Bramafame a Torino. Soccorsi in atto da parte di personale delle volanti e dei vigili del fuoco e accertamenti in corso sulle cause del crollo. Una donna è stata estratta viva da sotto le macerie. La voce della donna è stata immediatamente colta dai soccorritori. Risulta invece ancora dispersa, la terza occupante dell’alloggio andato disperso la secondo piano del cascinale di via Bramafame 42. Si tratterebbe di una bimba. A denunciarne la presenza, l’uomo subito estratto dalle macerie, che è stato poi ricoverato. Potrebbe anche esserci una quarta persona che si trovava nell’edificio al momento dello scoppio. A generare l’eplosione, secondo i primissimi riscontri, un guasto alla caldaia dell’acqua calda.

(ITALPRESS).