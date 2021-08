ROMA (ITALPRESS) – Sabato 21 agosto, di fronte alla vetta del Monte Bianco, un singolare record della cultura con un tributo a Dante Alighieri. In occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa si è tenuto un tributo a quota 3.460 metri: il reading più alto d’Europa con il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, già direttore artistico di “Dante in Duomo”.

Il pubblico ha assistito, nell’ambito della rassegna “Vivo Verde”, a due performance, la seconda delle quali dedicata in particolare al Paradiso e all’ascesa verso il cielo con i canti ispirati alle stelle del sommo poeta.

