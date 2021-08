ROMA (ITALPRESS) – “Sottoscrizione per aiutare le ong che rimangono a Kabul, iniziative per l’accoglienza dei rifugiati che arrivano dall’Afganisthan, gemellaggi, mobilitazione per sostenere le donne afgane. Il PD oggi decide aiuti concreti per la società afgana che non vuole tornare indietro”. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.

“Dovremo discutere dell’inizio, errori, fallimenti. Ma ora l’urgenza è, se non scrivere un altro finale, limitarne disastro e vergogna. Stamane segreteria Pd: parte una mobilitazione per offrire sostegno a chi rimane (ong, donne e bambini) e accoglienza a chi fugge. Presto tutti i dettagli per aderire alla campagna di solidarietà”, spiega sempre su Twitter il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano.

(ITALPRESS).