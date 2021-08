ROMA (ITALPRESS) – Lieve decremento dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, secondo i dati forniti dal ministero della Salute sono 7.188 (ieri erano stati 7.409) a fronte di un numero maggiore di tamponi processati pari a 254.006 e che determina un tasso di positività del 2,82%. Scendono i decessi dai 49 di ieri ai 34 di oggi. I guariti sono 4.931 mentre gli attuali positivi crescono di 2.216 a 126.466.

Non si arresta la crescita dei ricoveri negli ospedali. Nello specifico nei reparti ordinari si trovano attualmente 3.101 pazienti (+68), mentre nelle terapie intensive vi sono ospitati 372 degenti, con un incremento di 3 unità nel rapporto ingressi/uscite e 37 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 122.993. La Sicilia con 1.013 nuovi casi si conferma la regione dove si registra un incremento più significativo dei contagi, seguita da Campania (711) e Toscana (683). Al contrario le regioni dove si evidenzia una minore crescita sono Molise (6) e Valle d’Aosta (8).

(ITALPRESS).