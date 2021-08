BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Doveva essere il giorno dell’annuncio del rinnovo e…invece è successo esattamente il contrario. Lionel Messi e il Barcellona si separano. Non c’è nessun nuovo contratto e a ufficializzare la notizia è stata direttamente la società catalana. “Leo Messi non continuerà con il Barcellona”. In un comunicato il club spiega che nonostante le due parti “abbiano raggiunto un accordo con la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non è potuto accadere, a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola)”, scrive il Barça.

“A causa di questa situazione Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute del fatto che i desideri del giocatore e del club alla fine non possano essere esauditi. Il Barcellona esprime con tutto il cuore la sua gratitudine al giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura tutto il meglio per il futuro della sua vita personale e professionale”, chiude infine la nota diffusa in serata dalla società azulgrana.

(ITALPRESS).