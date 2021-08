ROMA (ITALPRESS) – Crescono i casi di Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.230 rispetto ai 6.596 di ieri. I tamponi processati sono 212.227 (ieri erano stati 215.748) determinando un tasso di positività in leggero aumento al 3,40%. Sono 27 i decessi (ieri 21), 3.371 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.826 unità attestandosi su un numero complessivo pari 101.046. I ricoverati con sintomi sono 2.409 (+100), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 268, con 25 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. La regione che registra il maggior numero di nuovi casi e’ il Veneto con 888, seguito da Sicilia con 831 e Lombardia con 793. La Regione con il minor incremento di contagiati e’ il Molise (5) seguita da Valle d’Aosta (13) e Provincia autonoma di Bolzano (21).

