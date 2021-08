TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Italia fuori dal torneo olimpico di pallavolo maschile. Nei quarti gli azzurri sono stati battuti 3-2 dall’Argentina (21-25 25-23 25-22 14-25 15-12). All’Italia non sono bastati i 22 punti di Osmany Juantorena e i 21 di Alessandro Michieletto. “La partita è svoltata nel secondo

set, quando pur avendo qualche punto di vantaggio abbiamo iniziato a mettere qualche errore di troppo al servizio” il commento del tecnico dell’Italvolley Gianlorenzo Blengini. “A quel punto loro hanno iniziato a difendere molto rientrando in partita. Nel terzo ci abbiamo messo un attimo a riorganizzarci, mentre il quarto si commenta da solo. Il tie-break è stato deciso da un bel turno in battuta di Lima che ha creato un gap che non è più stato possibile colmare. Loro sono stati più bravi. Per me allenare questa nazionale è stato un privilegio”.

Nelle semifinali, in programma giovedì, l’Argentina aspetta la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Polonia e Francia. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno invece il Brasile e la rappresentativa russa.

(ITALPRESS).